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Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Milyonlarca vatandaş için umut verici yapılandırma paketi, Haziran ayında Meclis'ten geçecek. İşte merak edilen detaylar!

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:01
Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Milyonlarca vatandaşın beklediği yapılandırma müjdesi sonunda geldi! Sosyal güvenlik ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Engin Pınarbaşlı, Bağkur, SSK, GSS prim borçları ile elektrik, vergi, KYK öğrenim bursu ve trafik cezalarının taksitlendirilerek yapılandırılacağını duyurdu. Bu müjdeli gelişmenin, Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DEVLETE BORCU OLANA UMUT IŞIĞI DOĞDU

Pınarbaşlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, #GözünAydınTürkiye etiketiyle, bu yapılandırmanın milyonlarca vatandaş için büyük bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Uzman isim tarafından verilen bilgilere göre, Haziran ayında yasalaşması beklenen yapılandırma paketi şu borçları kapsayacak:

  • Bağkur Prim Borçları: Bağımsız çalışanların Cumhuriyet Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları.
  • SSK Prim Borçları: İşverenlerin ve bazı sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları.
  • GSS (Genel Sağlık Sigortası) Prim Borçları: Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yükümlü oldukları prim borçları.
  • Elektrik Borçları: Elektrik dağıtım şirketlerine ödenmemiş fatura borçları.
  • Vergi Borçları: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi çeşitli vergi borçları.
  • KYK Öğrenim Bursu Borçları: Yükseköğrenim gören öğrencilere verilen öğrenim burslarından doğan borçlar.
  • Trafik Cezaları: Karayolları Trafik Kanunu'na göre kesilen ödenmemiş trafik cezaları.

HAZİRAN AYINDA MECLİSTEN GEÇEBİLİR

Bu önemli yapılandırma paketi Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten geçtikten sonra, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Borçların taksitlendirilerek ödenmesine imkan tanıyacak olan bu yapılandırma paketi, yukarıda belirtilen tüm borç türlerinin taksitlendirilmesiyle gerçekleştirilecek.

VERGİ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu yapılandırma paketinden, belirtilen borç türlerine sahip tüm vatandaşların yararlanması bekleniyor. Yapılandırmanın kapsamı ve başvuru şartlarına dair detaylı bilgi, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kamu kurumları tarafından açıklanacak.

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