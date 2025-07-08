Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tek bir imzasıyla, Türkiye'de milyonlarca çalışanın, memurun ve askerlik için hazırlanan gençlerin kaderi yeniden şekillendi. 7 Temmuz 2025'te yayımlanan ve anında yürürlüğe giren yeni genelge, maaşlardan tazminatlara, askerlik bedelinden sosyal haklara kadar birçok alanda kartların yeniden dağılmasına yol açtı.

Temmuz Ayındaki Rekor Artış

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon ile birlikte birçok kalemde yeni zamlar hayata geçirildi. Özellikle, memur maaşı zam oranıyla kıdem tazminatı tavanı da belirlendi. Aynı zamanda, bedelli askerlik yapacak olan gençler için ödemelerde de önemli bir artış gerçekleşti.

Kıdem Tazminatı Artışı Onaylandı

Dün öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi kanallarından duyurulan genelge, 2025'in ikinci yarısı için ekonomik beklentilere son noktayı koydu. Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan düzenleme, kıdem tazminatı ve bedelli askerlik fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Kıdem Tazminatı Tavanı Rekora Koştu

Uzun yıllardır tartışılan ve çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatında beklenen artış nihayet gerçekleşti. Yeni genelgeye göre, bir çalışanın çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı tutarı 53.919 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Bu düzenleme sayesinde işten ayrılma durumunda çok daha yüksek bir ödeme almak mümkün hale geldi.

Memur Emekliye Zam Belirlendi

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı da netlik kazandı. 2024'ün ikinci yarısı için memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak artış oranı %15,57 olarak ilan edildi. Maaş katsayıları da güncellenerek yeni aylık katsayısı 1,170211, taban aylık katsayısı 18,316014 ve yan ödeme katsayısı 0,371113 olarak belirlendi.

Bedelli Askerlik Ücretleri Cep Yakacak

Genelgenin en çok tartışılan maddelerinden biri ise şüphesiz bedelli askerlik ücreti oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, yapılan zamlarla birlikte yeni bir rekor kırdı. Askere gitmek yerine bedelli hizmetten yararlanmak isteyen yükümlülerin ödemesi gereken yeni tutar 280 bin 850 lira 54 kuruş olarak açıklandı.