Mimar Sinan'ın Tahrip Edilen Heykeli Onarıldı

Heykel Onarıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen Mimar Sinan'ın taştan heykeli onarıldı.

İlçede bir süre önce, Mimar Sinan'ın heykelinin parmaklarının boyandığı, burnunun kırıldığı ve farklı yerlerinin tahrip edildiği tespit edildi. Heykel, bölgede yaşayan bir taş ustası tarafından restore edildi.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Mahalle Muhtarı Cem Güven, Mimar Sinan'ın Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü hatırlatarak, “Onun hatıralarının yaşatılması için yapılan heykelin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmesi üzücü.” ifadelerini kullandı.

Güven, Mimar Sinan'ın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve “Sinan'ın ellerini çocuklar boya yapmışlar. Bu çocuk işi. Yani bunda art niyet yok. Sağ olsun, buradan hemşehrimiz bir taş ustası geldi, oraları, parmaklarının uçlarını zımparayla güzelce temizledi. Heykelin burnundaki kırık önceden vardı.” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan'ın evine giden bir sokakta yer alan heykelin görünür bir yere alınması taleplerinin olduğunu belirten Güven, “Tüm dünyanın tanıdığı Mimar Sinan'ı korumak önemli.” dedi. Ayrıca, jandarmanın olayla ilgili işlem başlattığını da sözlerine ekledi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen Mimar Sinan'ın taştan heykeli onarıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen Mimar Sinan'ın taştan heykeli onarıldı.