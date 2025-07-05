Mimar Sinan'ın Vasiyeti Gerçeğe Dönüştü: Süleymaniye Camisi'nde Aşure Dağıtımı

Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde yapılan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken aşureler, Gürsoy Vakfı tarafından ikram edildi.

Etkinlik, Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşure gününde Kerbela şehitlerini andıklarını belirtti. Erdoğan, “Tüm Müslümanların birlik olması için aşurenin güzel bir fırsat olduğunu” ifade etti.

Acıların insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Kerbela'nın acısı da inşallah dünyanın bütün Müslümanlarını bir araya getirsin. Gazze'de soykırım olan bir zamanda Müslümanlar arasında nifak tohumlarının olması bizi zayıflatıyor. Bu durumu aşmak için bu aşureyle bugünü anmak, ecdadın bıraktığı güzel bir hatıra.” dedi.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine aşure ve yemek dağıtımını 15 yıldır kesintisiz sürdüren Gürsoy Vakfına teşekkür etti.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, 2007-2010 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Süleymaniye Camisi'nde başlattıkları restorasyon sırasında buldukları önemli belgelere dikkat çekti. Bu belgelerin caminin amel defterleri, müneccim başının fetvası ve Mimar Sinan'ın vakfiyesi olduğunu anlattı.

Gürsoy, “Bulduğumuz vakfiyenin içinde Mimar Sinan, 'Öldükten sonra cami görevlileri, benimle ilgili hatim okusunlar, bu okudukları hatmin duasını türbemin başına gelip yapsınlar. Vakıftan ayrılan parayla aşure ve gariplere yemek dağıtsınlar.' diyor. 2010 yılından itibaren bu vakfiyenin gereğini yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gürsoy Vakfı üyeleri ve davetliler de katıldı. Katılımcılar, öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret ederek dualar okudular.

Ziyaretin ardından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 4), Gürsoy Vakfınca muharrem ayının 10. gününde Mimar Sinan'ın vasiyetine uygun olarak Süleymaniye Camisi'nde gerçekleştirilen aşure dağıtma organizasyonuna katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 4), Gürsoy Vakfınca muharrem ayının 10. gününde Mimar Sinan'ın vasiyetine uygun olarak Süleymaniye Camisi'nde gerçekleştirilen aşure dağıtma organizasyonuna katıldı.