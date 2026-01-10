Minikler Kocaeli Basın Müzesi'nde Basın Tarihini Öğrendi

Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kocaeli Basın Müzesi'ni ziyaret ederek gazeteciliğin tarihini ve Basın Onur Günü'nü öğrendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:57
Minikler Kocaeli Basın Müzesi'nde Basın Tarihini Öğrendi

Minikler Kocaeli Basın Müzesi'nde Basın Tarihini Öğrendi

Kocaeli'de minik öğrenciler, aileleriyle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Kocaeli Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret, gazeteciliğin toplumdaki rolünü vurgulamak ve çocuklarda medya bilinci oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Ziyaretin içeriği

Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören öğrenciler, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi gezisi boyunca gazeteciliğin tarihi gelişimini, geçmişten günümüze kullanılan materyalleri ve haber üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu. Eski fotoğraf makineleri, daktilolar, gazete arşivleri ve basın tarihine ışık tutan belgeler minik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

16 Ocak Basın Onur Günü anlatıldı

Ziyarette çocuklara ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği ve Basın Onur Günü olarak anılan konuşma hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, basının sadece haber aktarmakla kalmayıp toplumun hafızasını oluşturmakta da önemli bir görevi olduğunu öğrendi.

Çocukların sosyal gelişimine katkı

Ailelerin de ilgiyle takip ettiği gezi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağladı ve erken yaşta toplumsal farkındalık kazanmalarına imkan sundu. Ziyaret, hem çocuklar hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların farklı meslek gruplarını tanımasını, kentinin kültürel değerleriyle buluşmasını ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.

KOCAELİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLER, AİLELERİYLE BİRLİKTE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

KOCAELİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLER, AİLELERİYLE BİRLİKTE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA BASIN MÜZESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. GAZETECİLERİN TOPLUMDAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK VE ÇOCUKLARDA MEDYA BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET, RENKLİ VE ÖĞRETİCİ ANLARA SAHNE OLDU.

KOCAELİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLER, AİLELERİYLE BİRLİKTE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin’den Sudan’a 6. İyilik Gemisi RO QUEEN Uğurlandı
2
Köşk’ün 40 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
3
Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek
4
Bayrampaşa'da 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ambulans için trafiği durdurdu
5
Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Ocak'ta Gazetecilere Veda ve Teşekkür
6
Mavi Objektif TV'nin Yeni Ofisi Kayseri'de Açıldı
7
Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları