Minikler Kocaeli Basın Müzesi'nde Basın Tarihini Öğrendi

Kocaeli'de minik öğrenciler, aileleriyle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Kocaeli Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret, gazeteciliğin toplumdaki rolünü vurgulamak ve çocuklarda medya bilinci oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Ziyaretin içeriği

Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören öğrenciler, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi gezisi boyunca gazeteciliğin tarihi gelişimini, geçmişten günümüze kullanılan materyalleri ve haber üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu. Eski fotoğraf makineleri, daktilolar, gazete arşivleri ve basın tarihine ışık tutan belgeler minik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

16 Ocak Basın Onur Günü anlatıldı

Ziyarette çocuklara ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği ve Basın Onur Günü olarak anılan konuşma hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, basının sadece haber aktarmakla kalmayıp toplumun hafızasını oluşturmakta da önemli bir görevi olduğunu öğrendi.

Çocukların sosyal gelişimine katkı

Ailelerin de ilgiyle takip ettiği gezi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağladı ve erken yaşta toplumsal farkındalık kazanmalarına imkan sundu. Ziyaret, hem çocuklar hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların farklı meslek gruplarını tanımasını, kentinin kültürel değerleriyle buluşmasını ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.

