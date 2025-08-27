Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Öldü, 17 Yaralı

Minneapolis'te Katolik Okula silahlı saldırı: 2 çocuk hayatını kaybetti
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Annunciation Katolik Okulu ve Kilisesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı.
Saldırı ve yaralılar
Yetkililer, okula yönelik saldırının yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, saldırıda yaşamını yitiren çocukların 8 ve 10 yaşlarında olduğunu belirtti. Yaralananlar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğu aktarıldı.
O'Hara, saldırganın kilisenin arkasından binaya yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş açtığını ve olay sırasında kilisede ayin olduğunu söyledi. Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Resmi açıklamalar ve güvenlik çalışmaları
Minnesota Valisi Tim Walz, X şirketindeki paylaşımında olay hakkında bilgilendirildiğini belirterek, okulların açıldığı ilk haftada yaşanan saldırı nedeniyle çocuklar ve öğretmenler için dua etti. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Saldırgan ve deliller
Kamu ve dini liderlerin tepkileri
Şehir yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğu açıklandı. O'Hara, Westman'in herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ve saldırıda kullanılan 3 silahın yasal olarak satın alındığını bildirdi. Saldırganın siyah kıyafetli bir erkek olduğu, olaydan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiği ifade edildi.
O'Hara, saldırgana ait olduğu tespit edilen ve YouTube'da yayınlanmak üzere zamanlanmış bir manifestonun bulunduğunu; içerikte rahatsız edici yazılar olduğunu, videonun FBI'ın yardımıyla kaldırıldığını ve halihazırda aktif olarak incelendiğini aktardı. Ayrıca saldırgana ait videoda, ailesine ve arkadaşlarına yazılmış bir mektup ile silah ve şarjör görüntülerinin yer aldığı; bazı şarjörler üzerinde 'Donald Trump'ı öldürün' ve 'Bu çocuklar için' ifadelerinin görüldüğü bildirildi.
Basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gönderdiği taziye mesajı okundu. Belediye yetkilileri ve emniyet güçleri soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında saldırganın suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı gerçekleştirme gerekçeleri araştırılıyor.