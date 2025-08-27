Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Öldü, 17 Yaralı

Saldırgan ve deliller

Şehir yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğu açıklandı. O'Hara, Westman'in herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ve saldırıda kullanılan 3 silahın yasal olarak satın alındığını bildirdi. Saldırganın siyah kıyafetli bir erkek olduğu, olaydan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiği ifade edildi.

O'Hara, saldırgana ait olduğu tespit edilen ve YouTube'da yayınlanmak üzere zamanlanmış bir manifestonun bulunduğunu; içerikte rahatsız edici yazılar olduğunu, videonun FBI'ın yardımıyla kaldırıldığını ve halihazırda aktif olarak incelendiğini aktardı. Ayrıca saldırgana ait videoda, ailesine ve arkadaşlarına yazılmış bir mektup ile silah ve şarjör görüntülerinin yer aldığı; bazı şarjörler üzerinde 'Donald Trump'ı öldürün' ve 'Bu çocuklar için' ifadelerinin görüldüğü bildirildi.

Kamu ve dini liderlerin tepkileri

Basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gönderdiği taziye mesajı okundu. Belediye yetkilileri ve emniyet güçleri soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında saldırganın suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı gerçekleştirme gerekçeleri araştırılıyor.