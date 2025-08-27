DOLAR
Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Öldü, 17 Yaralı

Minneapolis'te Annunciation Katolik Okulu'na düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, 14'ü çocuk 17 kişi yaralandı; şüpheli 23 yaşındaki Robin Westman olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:45
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Annunciation Katolik Okulu ve Kilisesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Saldırı ve yaralılar

Yetkililer, okula yönelik saldırının yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, saldırıda yaşamını yitiren çocukların 8 ve 10 yaşlarında olduğunu belirtti. Yaralananlar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

O'Hara, saldırganın kilisenin arkasından binaya yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş açtığını ve olay sırasında kilisede ayin olduğunu söyledi. Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Resmi açıklamalar ve güvenlik çalışmaları

Minnesota Valisi Tim Walz, X şirketindeki paylaşımında olay hakkında bilgilendirildiğini belirterek, okulların açıldığı ilk haftada yaşanan saldırı nedeniyle çocuklar ve öğretmenler için dua etti. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından saldırıyı yakından takip ettiğini ve FBI'ın hızlı şekilde müdahale ettiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan paylaşımda, Trump'ın kurbanlar için ABD bayrağının Beyaz Saray ve tüm kamu binalarında 31 Ağustos'a kadar gün batımına dek yarıya indirilmesi

Saldırgan ve deliller

Şehir yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Robin Westman olduğu açıklandı. O'Hara, Westman'in herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ve saldırıda kullanılan 3 silahın yasal olarak satın alındığını bildirdi. Saldırganın siyah kıyafetli bir erkek olduğu, olaydan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiği ifade edildi.

O'Hara, saldırgana ait olduğu tespit edilen ve YouTube'da yayınlanmak üzere zamanlanmış bir manifestonun bulunduğunu; içerikte rahatsız edici yazılar olduğunu, videonun FBI'ın yardımıyla kaldırıldığını ve halihazırda aktif olarak incelendiğini aktardı. Ayrıca saldırgana ait videoda, ailesine ve arkadaşlarına yazılmış bir mektup ile silah ve şarjör görüntülerinin yer aldığı; bazı şarjörler üzerinde 'Donald Trump'ı öldürün' ve 'Bu çocuklar için' ifadelerinin görüldüğü bildirildi.

Kamu ve dini liderlerin tepkileri

Basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gönderdiği taziye mesajı okundu. Belediye yetkilileri ve emniyet güçleri soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında saldırganın suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı gerçekleştirme gerekçeleri araştırılıyor.

