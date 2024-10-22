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Minsk Büyükelçiliği Personeline Uyuşturucu Kaçakçılığı Nedeniyle İhraç

Dışişleri Bakanlığı, Minsk Büyükelçiliği personelinin uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle işten çıkarıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:13
Minsk Büyükelçiliği Personeline Uyuşturucu Kaçakçılığı Nedeniyle İhraç

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli bir sözleşmeli personelin, Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalanmasının ardından işine son verildiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, ilgili personelin yakalanmasıyla birlikte derhal işlem yapıldığı vurgulandı. Keçeli, olayda söz konusu şahsın kullandığı aracın büyükelçilikle ilişkilendirilmesine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, aracın bu kişiyle ilgili kişisel mülk olduğunu açıkladı.

İlgili Kişiler

Ayrıca açıklamada, olayda bahsi geçen diğer iki kişinin Dışişleri Bakanlığı ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

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