Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır

Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri

Çermik'te yaban hayatından dikkat çeken görüntüler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Mirğan Dağı bölgesinde, sürü halinde gezen dağ keçileri köylüler tarafından görüntülendi.

İlçede popülasyonu her geçen yıl artan dağ keçileri, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi. Sürü halinde davranışlarıyla dikkat çeken hayvanlar, doğal yaşam alanlarında rahatça dolaştı.

Görüntüleri çeken köylüler, bölgedeki çeşitlilik ve artan yabani populasyonla ilgili gözlemlerini aktardı. Bölge sakinleri, bu tür görüntülerin korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

