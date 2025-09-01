Mirziyoyev: ŞİÖ'nin Birliği Bölgesel Barışın Anahtarı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, örgütün ülkeler arası karşılıklı anlayış ve birliğinin sadece değerli bir varlık olmadığını, aynı zamanda geniş bölgede barışı korumanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Zirvede öne çıkan mesajlar

Mirziyoyev, konuşmasında ŞİÖ'nün ortak kalkınma ve refah hedefleri doğrultusunda; her üye devletin çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde inşa edildiğini belirtti. Çin'in etkili başkanlığı sayesinde örgütün nüfuzunun güçlendiğini ve üyeler arasında karşılıklı fayda sağlayan yapıcı işbirliğinin genişlediğini kaydetti.

Mirziyoyev, toplantının yeni bir tarihi dönemi başlatacağını ve karşılıklı ilişkilerin uzun vadeli stratejik yönlerini çizeceğini söyleyerek şöyle devam etti: "Güven krizi, çatışmaların artması, çok taraflı kurumların zayıflaması ve dünya ticaret sisteminin parçalanması uluslararası güvenlik ve istikrar mimarisinin temellerini zayıflatıyor. Böylesi koşullarda, ŞİÖ ülkelerinin karşılıklı anlayışı ve birliği yalnızca değerli bir varlık değil, aynı zamanda geniş bölgemizde barışı korumanın da anahtarıdır."

Çok taraflı işbirliği ve genişleme

Örgütün eşit diyalog, karşılıklı saygı ve ortaklık zemininde kalmasının önemine dikkat çeken Mirziyoyev, bu yaklaşımın menfaatler dengesini gözettiğini ve günümüzün karmaşık tehditlerine ortak yanıt verilmesini sağladığını ifade etti. "Örgütün istikrarlı bir şekilde genişlemesinden yanayız" diyerek, ŞİÖ modelinin açıklık ve geniş kapsamlı işbirliğine dayandığını, geleceğini ŞİÖ ile bağlantılı gören ülkelerin çabalarını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Nükleer güvenlik ve Afganistan diyaloğu

Güvenlik alanındaki işbirliğinin ŞİÖ'nün temel önceliklerinden biri olduğuna işaret eden Mirziyoyev, barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesi ve acil durumlara müdahale için sağlam bir temel oluşturacak, Birleşmiş Milletler himayesinde küresel nükleer silahsızlanma rejimine katkı sağlayacak "ŞİÖ Nükleer Güvenlik için Çok Taraflı Ortaklığın Güçlendirilmesi Bildirgesi"'nin kabul edilmesini önerdi.

Mirziyoyev ayrıca ŞİÖ-Afganistan Diyalog Grubu'nun faaliyetlerinin yeniden başlamasını desteklediklerini belirterek, grubun Afganistan'da yapıcı diyaloglar geliştirme ve sosyoekonomik projeleri destekleme yönünde öneriler hazırlamasının önemine işaret etti.

Ulaşım koridorları ve bölgesel ekonomik işbirliği

Mirziyoyev, kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerindeki ulaşım ve transit potansiyelinin tam kullanılmasının üye ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. Bu bağlamda, Orta Asya üzerinden Basra Körfezi ve Hint Okyanusu limanlarına uzanan güney koridorlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşma, ŞİÖ'nün güvenlik, ekonomik işbirliği ve bölgesel entegrasyon hedeflerine odaklanan somut önerilerle dikkat çekti.