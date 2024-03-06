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Mısır’a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu, ölümlü kazaya karıştıkları için yakalama emri

Bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Eyüpsultan’daki lüks cip kazasının sürücüsü 17 yaşındaki T.C., yazar Eylem Tok’un oğlu çıktı. Anne-oğul, kaza sonrası Mısır’a firar etti. Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı verildi.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:54
Mısır’a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu, ölümlü kazaya karıştıkları için yakalama emri

Feci Kaza Sonrasında Mısır'a Kaçan Ünlü Yazarın Oğlu Hakkında Güncel Bilgiler

Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde yaşanan feci kaza sonrasında, ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. tarafından kaçış olayı gündemi sarsmıştı. 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları yaralanmış, ancak T.C. olay yerinden kaçmıştı. Polis soruşturması sonucunda, T.C.'nin annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçtıkları belirlendi. Olayın detayları ve son gelişmeler haberimizde.

kaza

1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelen feci kaza sonrasında, 3 ATV motoru ile geziye çıkan gençler, bir aracın çarpması sonucu yaralanmış ve maalesef bir kişi hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları ise yaralanarak kurtulmuştu. Kazadan sonra aracın sürücüsü olan T.C., yardım çağrısı yaparak ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu olduğunu söylemiş ve annesini arayıp kaçmıştı. T.C. ve Eylem Tok, Mısır'a kaçarak olayın izini kaybettirmişti.

Polis soruşturması sonucunda, Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin ehliyetsiz bir şekilde araç kullanarak kazaya neden olduğu ve daha sonra kaçtığı belirlendi. Ünlü yazarın, olay yerine gelip oğlunu alarak havalimanına gittiği ve oradan Mısır'a kaçtığı tespit edildi.

kaza

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