Mısır'da 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkiye'den Yoğun Katılım

Mısır’da İlk Kez Düzenlenen 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

İskenderiye'de gerçekleştirilen 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mısır ile Türkiye arasındaki akademik işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Kongre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Arap Bilim Teknoloji ve Denizcilik Ulaştırması Akademisi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Önemli Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Kongreye katılan isimler arasında eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eski Mısır Eğitim Bakanı Yusri el-Cemel yer aldı. Açılış programında söz alan Büyükelçi Şen, İbni Haldun’un "Mukaddime" eserinin dünya sosyoloji biliminin baş yapıtı olduğuna dikkat çekerek, kongrenin düzenlendiği yerin önemine vurgu yaptı.

İkili İşbirlikleri ve Bilimsel Gelişmeler

Büyükelçi Şen,Mukaddime’nin Osmanlılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve farklı dillere çevrildiğini hatırlattı. Ayrıca, İskenderiye Kütüphanesi’nin de insanlık tarihinin en büyük bilim ve felsefe hazinelerinden biri olduğuna değindi.

Kongre Sonrası Ziyaretler ve Gelecek Adımlar

Kongre sonunda eski TBMM Başkanı Şentop ve eski Milli Eğitim Bakanı Özer, İskenderiye ve Kahire’de Türk şehitliklerini ziyaret etti. Kongre, iki gün süren etkinliğin ardından sona erdi.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz dönemde Kahire'yi ziyaret ederek Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Eymen Aşur ile Türk-Mısır üniversitesi kurulması için ortak bir mutabakata vardı. Büyükelçi Şen, Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine olan ilgisinin giderek arttığını belirtti.

9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Arap Birliği’ne bağlı Arap Bilim Teknoloji ve Denizcilik Ulaştırması Akademisi iş birliğiyle düzenlenen kongreye eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (ortada), eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (sağ 2), Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sol 2), eski Mısır Eğitim Bakan Yusri el-Cemel, Arap Bilim Teknoloji ve Denizcilik Ulaştırması Akademisi Başkan Yardımcısı ile birçok eski milletvekili ve çok sayıda Türk ve Mısırlı akademisyen katıldı.