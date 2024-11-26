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Mısır'da Batan Turist Teknesinde 4 Cansız Bedene Ulaşıldı

Mısır Kızıldeniz'de batan turist teknesinde 4 cansız bedene ulaşıldı, kayıp 9 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:07
Mısır'da Batan Turist Teknesinde 4 Cansız Bedene Ulaşıldı

Mısır'da Batan Turist Teknesindeki Facia

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz açıklarında meydana gelen trajik olayda, bir turist teknesinin batması sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce turistin bulunduğu teknede kurtarılanların sayısı ise 31'e ulaştı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi, yaptığı yazılı açıklamada, kazanın Marsa Alem kentinin 46 deniz mili açıklarında gerçekleştiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarında deniz kuvvetleri ve diğer ilgili tüm tarafların görev aldığını belirten Hanefi, kaybolan 9 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Teknedeki Yolcuların Milliyetleri

Hanefi, teknede farklı uyruklardan toplamda 44 kişinin bulunduğunu hatırlatırken, bunların 31'inin turist, 13'ünün ise Mısırlı olduğunu aktardı. Teknenin, Alman, İngiliz, ABD'li, Polanyalı, Belçikalı, İsveç, Çinli, Slovakyalı, İspanyol ve İrlandalı yolculara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Tekne Hakkında Bilgiler

Teknenin 34 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde olduğu ve dalış gezisi düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Kaza sonrası gerçekleştirilen incelemelerde, teknenin en son denetiminin Mısır Deniz Güvenliği Otoritesi tarafından Mart 2024'te yapıldığı ve herhangi bir teknik kusur tespit edilmediği belirtildi.

Olayın sebeplerinin tespit edilmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Dünkü açıklamada, ilk olarak kurtarılan 28 kişi ile ilgili güncel durumun paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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