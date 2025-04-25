Mısır'da Nadir Klasik Otomobillerle Dolu Festival Rüzgarı

Mısır'da Klasik Otomobil Festivali Coşkusu

Mısır'ın başkenti Kahire, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren muhteşem bir festivale ev sahipliği yaptı. Mısır Otomobil ve Tur Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, 80 yaşın üzerinde 50'den fazla nadir klasik otomobil sergilendi. Rolls-Royce, Bentley, Cadillac, Buick, Jaguar, Mercedes ve Chevrolet gibi ikonik markaların temsil edildiği festival, otomobil meraklılarının ilgisini çekti.

Klasik Araçlarla Renkli Bir Konvoy

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri ise, klasik araçların oluşturduğu konvoydu. Konvoy, Kulübün Kasr Caddesi'ndeki binası önünden hareket ederek Tahrir Meydanı, Opera binası ve Talat Harp Meydanı gibi tarihi noktaları geçti ve tekrar Kulüp'e döndü.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Münir ez-Zahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da son 20 yıldır klasik otomobillere büyük bir ilgi olduğunu ifade etti. Zahir, Mısır'ın tarihi ve nadir otomobiller açısından zengin bir ülke olduğunu vurgularken, Uluslararası Klasik Otomobil Federasyonu'nun da bir üyesi olduklarını belirtti.

Mısır'da, bazıları 80 yaşın üzerinde olan 50'den fazla klasik otomobil sergilendi. Mısır Otomobil ve Tur Kulübü, başkent Kahire'de, aralarında Rolls-Royce, Bentley, Cadillac, Buick, Jaguar, Mercedes ve Chevrolet gibi markaların yer aldığı 50'yi aşkın nadir klasik otomobilin sergilendiği bir festival düzenledi.

Mısır'da, bazıları 80 yaşın üzerinde olan 50'den fazla klasik otomobil sergilendi. Mısır Otomobil ve Tur Kulübü, başkent Kahire'de, aralarında Rolls-Royce, Bentley, Cadillac, Buick, Jaguar, Mercedes ve Chevrolet gibi markaların yer aldığı 50'yi aşkın nadir klasik otomobilin sergilendiği bir festival düzenledi.