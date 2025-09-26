Mısır'da tekstil fabrikası yangını: 8 ölü, 35 yaralı

El-Garbiye'deki tekstil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:32
El-Garbiye'de çıkan yangında kurtarma çalışmaları devam ediyor

Mısır'ın kuzeyindeki El-Garbiye kentinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi ve 35 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yangının, El-Mahalla el-Kubra ilçesinin El-Yemani bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktığı belirtildi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye 26 ambulans sevk edildi; yaralılar El-Mahalla Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Açıklamada, Sivil Savunma ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma operasyonlarını sürdürdüğü, halkın güvenliğini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde olunduğu vurgulandı.

