Mısır'daki İkonik Kuleye Türk ve Mısır Bayrakları Yansıtıldı

Mısır'daki İkonik Kulede Bayrak Yansıtma Etkinliği

Mısır'ın yeni idari başkentinde bulunan ikonik kule, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuleye, Türk ve Mısır bayrakları yansıtıldı.

Mısır'ın En Yüksek Binası

Mısır'ın ve Afrika kıtasının en yüksek binası olarak bilinen bu kule, 394 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor. Etkinliğe, Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf, yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu etkinliğin iki ülke arasındaki dostluk bağlarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Hallaf, "İki dost ülke arasındaki karşılıklı takdiri, geniş tarihi bağları, ortak işbirliğine dayalı diplomatik ilişkileri ve Mısır ile Türk halklarının çıkarlarının gözetildiğini teyit eden yüzyılın yıl dönümü" ifadelerine yer verdi.