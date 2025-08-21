DOLAR
Mısır'dan 'Acil Müdahale' Çağrısı: İsrail'in Gazze Saldırıları Durdurulsun

Mısır, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı; BM Güvenlik Konseyi'nden harekete geçmesi istendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:32
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'i Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırıların kapsamını genişletmenin doğuracağı sonuçlar konusunda uyardı ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Bakanlıktan Sert Uyarı

"Mısır, işgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki kentleri işgal amacıyla yeni saldırı planları yapmasını endişeyle takip ediyor." ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin saldırı planlarıyla Filistin topraklarındaki işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in hem Gazze Şeridi hem Batı Şeria'daki Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini kalıcı hale getirmeye yönelik yeni çabalarının uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

"Mısır, İsrail'in hem Gazze Şeridi hem Batı Şeria'daki Filistin topraklarındaki işgalini genişletmenin yanı sıra sivillere karşı sistematik suçları ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme planlarını sürdürme yönünde uyguladığı gerilim politikasını şiddetle kınıyor." Açıklamada ayrıca, İsrail'in arabulucu ülkeler tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan önerileri görmezden geldiği kaydedildi.

Uluslararası Toplum ve BM'ye Çağrı

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı savaşın durdurulması yönündeki talepleri de görmezden geldiği belirtilerek, bunun gücün kibirli yaklaşımı ve dar siyasi çıkarlar nedeniyle uluslararası hukukun sürekli ihlal edildiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması ve Filistinli sivillere yönelik ihlallerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan acil müdahale talep etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, İsrail’in ihlallerinin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı derinleştirmesini önlemek üzere uluslararası güvenlik ve barışı koruma sorumluluğu doğrultusunda adım atması istendi.

Açıklama, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ihlallerin bölgede daha fazla gerilime yol açacağı uyarısıyla sonlandırıldı.

