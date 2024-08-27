Mısır'dan Mescid-i Aksa Açıklaması: Sinagog İnşası Ateşkes Çabalarını Zora Sokuyor

Mısır, Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşasına Tepki Gösterdi

Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki çağrısını güçlü bir dille kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Ben Gvir’in açıklamalarının Gazze’deki ateşkes çabalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sorumsuz Açıklamalara Tepki

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür sorumsuz açıklamaların Filistin topraklarındaki gerginliği artırdığı vurgulandı. Mısır, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanların güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Açıklamada, İsrail’in bir işgal devleti olarak Mescid-i Aksa’da statükoya saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Mısır, gerilimi artıran provokatif açıklamaların sona ermesini talep etti.

Filistin İhtilafının Çözümü

Aynı zamanda, bu tür açıklamaların, iki devletli çözüm anlayışı ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi önemli meseleler için risk oluşturduğu kaydedildi.