Mısır'dan Net Mesaj: İsrail'in Suriye Egemenliği İhlallerini Reddediyoruz

Bedr Abdulati, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta Esad Hasan Şeybani ile görüşerek İsrail'in Suriye egemenliği ihlallerini kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:12
Görüşme ve Mısır'ın Tutumu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Abdulati, ülkesinin İsrail'in Suriye egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini kesin bir dille reddettiğini yineledi ve mevcut durumun dış müdahaleyi meşrulaştırmak için kullanılma tehlikesine karşı uyardı.

Abdulati, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası temaslarında Suriye'nin birliğine ve tam egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ettiğini ve güvenliğini baltalamaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

Mısır'ın Öncelikleri ve Siyasi Süreç

Bakan Abdulati, Mısır'ın Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devletin ulusal kurumlarının desteklenmesi, toprakları üzerinde tam egemenliğin yeniden sağlanması ve kardeş Suriye halkının kaynaklarının korunması gerektiği konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Abdulati, Suriye halkının tüm unsurlarının katılımıyla gerçekleşecek siyasi sürecin sürdürülebilir istikrarın sağlanmasında temel bir unsur olduğunu belirtti ve Mısır'ın, Suriye'nin Arap ve bölgesel çevresi içindeki konumuna ve doğal rolüne yeniden kavuşmasını Arap ulusal güvenliğini güçlendiren temel bir hedef olarak gördüğünü ifade etti.

