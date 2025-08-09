Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: "Gazze'deki insani facia görüşmenin ana konusu"

Gazze'deki Kriz Üzerine Önemli Açıklamalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Gazze'deki insani felaket konusunun ana odak noktası olduğunu vurguladı. Kahire'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, "Gazze kentinin işgali ve kontrolünün genişletilmesini kınama konusunda Türkiye ile hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Çağrısı

Abdulati, görüşme sırasında Mısır olarak soykırımın durdurulması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunduklarını belirtti. Ayrıca bağımsız bir Filistin Devleti kurulması için Türkiye ile ortak duruşlarını bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti.

Bölgesel İşbirliği ve Krizler

Mısır Dışişleri Bakanı, tarafların İsrail’in yayılmacı politikalarını kınadıklarını ve Filistin dosyasındaki durum için Türkiye ile koordineli hareket ettiklerini aktardı. Gazze konulu toplantıların İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği içinde düzenleneceğini de duyurdu.

Suriye ve Libya Üzerine Vurgu

Bölgesel sorunlara değinen Abdulati, Mısır ve Türkiye'nin Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğü konusundaki kararlılıklarının altını çizerek, kimseyi dışlamayan bir iç siyasi çözüm önerisini savunduklarını belirtti. Libya’nın istikrarı için siyasi sürecin gerekliliği üzerinde de karşılıklı mutabakat sağladıkları ifade edildi.

Uluslararası Meşruiyet ve İşbirliği

Abdulati, "Bölgede uluslararası meşruiyete dayanmayan hiçbir coğrafi düzenlemeden bahsedilemez" diyerek, dış müdahale olgularını reddetti. Ayrıca, Sudan’daki çatışmalara son verme kararlılıklarını ve İsrail’in Lübnan’daki işgallerinin sonlandırılması gerekliliğini vurguladı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği

Son olarak, Abdulati, Cumhurbaşkanı Sisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği çerçevesinde, Erdoğan’ın gelecek yıl Mısır'ı ziyaret etmesinin beklendiğini ve yıl sonunda ortak çalışma toplantısının yapılması kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, Türkiye’nin Mısır’daki öncelikli sektörlerde yatırımlarının memnuniyetle karşılandığını belirterek, bölgesel meselelerde işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

