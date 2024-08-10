Mısır, Gazze'deki Okula Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Arabuluculuk Çabalarının Devam Edeceğini Açıkladı

Mısır'dan İsrail'in Saldırısına Tepki

Mısır, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula yaptığı saldırıyı kınadı. Bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkes İçin Çabalar Sürecek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği hava saldırısının "en güçlü ifadelerle" kınandığını duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama amacıyla arabuluculuk çabalarının sürdürüleceği vurgulandı.

"Daha Fazla Suç İşleniyor" ifadesine de yer verilen açıklamada, Gazze'deki ateşkes formülüne ulaşma çabalarının artmasına rağmen, sivil kayıpların devam etmesinin İsrail'in siyasi irade eksikliğini gösterdiği belirtildi.

İnsani Yardım Çabaları Tamamlanacak

Ayrıca Mısır, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerinin sağlanması için diplomatik çabalara devam edeceğini ve tüm taraflarla yoğun temaslarda bulunacağını bildirdi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, sabah namazı sırasında yerinden edilen birçok kişinin sığındığı okulda hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası cesetlerin parçalandığını ve yangın nedeniyle yandığını belirtti. Sivil savunma ekipleri, etrafa dağılan ceset parçalarını toplamada zorluk yaşadı.

Uluslararası Üçlü Çaba

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta ortak bir bildiri yayınlayarak, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakerelerin 15 Ağustos’ta Kahire veya Doha’da yeniden başlamasını talep etti.