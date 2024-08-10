Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mısır, Gazze'deki Okula Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Arabuluculuk Çabalarının Devam Edeceğini Açıkladı

Mısır, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi ve ateşkes için arabuluculuk çabalarının süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:46
Mısır, Gazze'deki Okula Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Arabuluculuk Çabalarının Devam Edeceğini Açıkladı

Mısır'dan İsrail'in Saldırısına Tepki

Mısır, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula yaptığı saldırıyı kınadı. Bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkes İçin Çabalar Sürecek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği hava saldırısının "en güçlü ifadelerle" kınandığını duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama amacıyla arabuluculuk çabalarının sürdürüleceği vurgulandı.

"Daha Fazla Suç İşleniyor" ifadesine de yer verilen açıklamada, Gazze'deki ateşkes formülüne ulaşma çabalarının artmasına rağmen, sivil kayıpların devam etmesinin İsrail'in siyasi irade eksikliğini gösterdiği belirtildi.

İnsani Yardım Çabaları Tamamlanacak

Ayrıca Mısır, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerinin sağlanması için diplomatik çabalara devam edeceğini ve tüm taraflarla yoğun temaslarda bulunacağını bildirdi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, sabah namazı sırasında yerinden edilen birçok kişinin sığındığı okulda hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası cesetlerin parçalandığını ve yangın nedeniyle yandığını belirtti. Sivil savunma ekipleri, etrafa dağılan ceset parçalarını toplamada zorluk yaşadı.

Uluslararası Üçlü Çaba

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta ortak bir bildiri yayınlayarak, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakerelerin 15 Ağustos’ta Kahire veya Doha’da yeniden başlamasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek