Mısır, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Kapsamlı Plan Sunmayı Taahhüt Etti

Mısır'dan Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Güvenceler

Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için Filistinlilerin topraklarında kalmasını ve yerlerinden edilmemesini güvence altına alacak şekilde kapsamlı bir plan sunma taahhüdünü yineledi.

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Görüşmeler

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında İspanya, Norveç Dışişleri Bakanları ve AB Konseyi Başkanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Abdulati, bu toplantılarda Mısır'ın, Filistin halkının kendi topraklarında hayatta kalmasını sağlayacak vizyonunu ifade etti.

Bölgedeki Barış ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Açıklamalarda, Filistin meselesinin çözümü için sunulacak vizyonların, bölgedeki barış kazanımlarını tehlikeye atmaması ve aynı zamanda Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, iki devletli çözümün uygulanmasının bölgedeki halklar arasında istikrarı sağlamak için tek yol olduğunu belirtti.

Arap-Mısır-Filistin Planı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yerinden edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bir Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu Arap ülkelerinin sürece dair yapacağı görüşmelerin önemini vurguladı.