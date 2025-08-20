Mısır, İsrail'den Gazze Ateşkesi ve Esir Takası İçin Yanıt Bekliyor

Mısır, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine olumlu yanıt alabilmek için yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın sunduğu teklifin üzerinden 48 saat geçtiği halde İsrail'den henüz cevap gelmediğini aktardı.

Arabuluculuk ve Hamas'ın tavrı

Kaynaklar, Mısır'ın ilgili taraflarla görüşmelerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirtti. Hamas ise Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Teklifin içeriği

Yerel basında yer alan bilgilere göre, öneri 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini başlatmayı hedefliyor. Ayrıca teklifin, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca ulaşabilmesi amacıyla sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını içerdiği belirtildi.

Ateşkes süresince 10 sağ İsrailli'nin serbest bırakılması ve 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında, bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansıdı.

İsrail cephesinden belirsizlik

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etti.

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktardı.