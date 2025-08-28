DOLAR
Mısır: Katar'la Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Çabaları İsrail'in Yanıtsızlığına Rağmen Sürecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail yanıt vermese de Mısır ve Katar'ın Gazze'de 60 günlük ateşkes girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:18
Mısır: Katar'la Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Çabaları Sürecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Katar ile birlikte Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese yönelik arabuluculuk çabalarını, İsrail'in yanıt vermemesine rağmen sürdüreceğini açıkladı.

Görüşme ve açıklamalar

Abdulati, ülkesini ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile kuzeydeki Alemeyn kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Mısır ve Katar'ın ateşkese dair önerilerini sürdüreceği vurgulandı.

Teklifin güncel durumu

18 Ağustos tarihinde Mısır ve Katar tarafından sunulan teklif, Hamas tarafından kabul edildi; ancak İsrail'den henüz yanıt gelmedi. Abdulati, İsrail'in cevap vermemesine rağmen iki ülkenin çabalarını kesintisiz olarak sürdüreceğini belirtti.

Ateşkes ve esir takası konusundaki müzakerelerin devam ettiği, tarafların çözüm arayışlarını sürdürdüğü aktarıldı.

