Mısır, Sudan'daki Çatışmalarda Uçaklarının Kullanıldığı İddialarını Yalanladı

Mısır, Sudan'daki Çatışmalara Katılım İddialarını Reddetti

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu tarafından ortaya atılan, Mısır uçaklarının Sudan'daki çatışmalara katıldığı yönündeki iddiaları şiddetle reddetti.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun Sudan'da devam eden çatışmalara Mısır uçaklarının katıldığı yönündeki iddiaları kesinlikle asılsızdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, HDK'nın bu iddialarının, Mısır'ın savaşı durdurma, sivilleri koruma ve Sudan'da savaşanların insani yardım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uluslararası iş birliklerini güçlendirme çabalarının gölgesinde ortaya atıldığına dikkat çekildi.

Mısır'ın Sudan'a Destek Çabaları

Mısır, Sudan'ın toprakları ve halkı için güvenlik, istikrar ve birliği önemsediğini vurguladı. Ülkenin, savaşın yol açtığı ağır hasarların giderilmesi ve Sudan halkına her türlü desteği sağlama konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan'da, Ömer el Beşir iktidarının 30 yıl süren yönetiminin ardından, halk ayaklanması ile devrilen hükümete karşı gerçekleştirilen ortak bir darbe ile HDK ve ordu arasında süregelen güç mücadelesi 17 aydan fazladır devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla insan yaşamını yitirirken, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda. Çözüm girişimleri ise henüz başarıyla sonuçlanmamış durumda.