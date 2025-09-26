Mısır'tan AB'ye Çağrı: İsrail'e Gazze'de Ateşkes İçin 'Ciddi ve Etkili' Adımlar

Mısır, AB'yi İsrail'e Gazze'de ateşkes sağlanması için 'ciddi ve etkili' adımlar atmaya çağırdı; BM görüşmesinde insani kriz ve yeniden inşa planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:46
Mısır'tan AB'ye Çağrı: İsrail'e Gazze'de Ateşkes İçin 'Ciddi ve Etkili' Adımlar

Mısır'tan AB'ye Ateşkes Çağrısı: 'Ciddi ve Etkili' Adımlar Bekleniyor

BM 80. Genel Kurul çerçevesindeki görüşmede Gazze'deki insani kriz ve yeniden inşa planları konuşuldu

Mısır, Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için ciddi ve etkili adımlar atmaya çağırdı. Konu, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hace Lehbib ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Taraflar, Gazze'de kıtlık noktasına ulaşan felaket düzeyindeki insani durum konusunda değerlendirmelerde bulundu ve insani yardımın ulaştırılması için yürütülen çabalar masaya yatırıldı.

Ayrıca, ateşkesin hemen ardından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Erken İyileşme ve Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı'na Mısır'ın ev sahipliği yapmasına ilişkin devam eden düzenlemeler gözden geçirildi.

Görüşme sırasında Abdülati, AB'nin İsrail'e ateşkes sağlaması ve uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyulması için baskı yapma görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Abdülati, Lehbib'e Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için sürdürdüğü çalışmaları anlattı ve konferansa ilişkin olarak AB ile uluslararası bağışçılarla koordinasyonun devam ettirilmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı