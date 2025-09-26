Mısır'tan AB'ye Çağrı: İsrail'e Gazze'de Ateşkes İçin 'Ciddi ve Etkili' Adımlar

Mısır'tan AB'ye Ateşkes Çağrısı: 'Ciddi ve Etkili' Adımlar Bekleniyor

BM 80. Genel Kurul çerçevesindeki görüşmede Gazze'deki insani kriz ve yeniden inşa planları konuşuldu

Mısır, Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için ciddi ve etkili adımlar atmaya çağırdı. Konu, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hace Lehbib ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Taraflar, Gazze'de kıtlık noktasına ulaşan felaket düzeyindeki insani durum konusunda değerlendirmelerde bulundu ve insani yardımın ulaştırılması için yürütülen çabalar masaya yatırıldı.

Ayrıca, ateşkesin hemen ardından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Erken İyileşme ve Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı'na Mısır'ın ev sahipliği yapmasına ilişkin devam eden düzenlemeler gözden geçirildi.

Görüşme sırasında Abdülati, AB'nin İsrail'e ateşkes sağlaması ve uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyulması için baskı yapma görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Abdülati, Lehbib'e Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için sürdürdüğü çalışmaları anlattı ve konferansa ilişkin olarak AB ile uluslararası bağışçılarla koordinasyonun devam ettirilmesi yönündeki isteğini dile getirdi.