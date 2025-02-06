Mısır, Trump'ın Gazze Planının Barış Anlaşmasını Tehdit Ettiğini Açıkladı

Mısır, Trump'ın Gazze Planı Hakkında Uyarıda Bulundu

Kahire yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını tehlikeye attığına dair uyarıda bulundu.

Diplomatik Girişimler Artıyor

AP ajansına göre, Mısır, Gazze'deki Filistinlileri başka bölgelere gönderme önerisi üzerine diplomatik kanallar aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump'ın planına kamuoyu önünde yanıt vermemekle birlikte, Kahire yönetiminin bu planı engelleme amacıyla harekete geçtiği bildirildi.

Adı açıklanmayan Mısırlı yetkililerin ifadelerine göre, Kahire, Trump'ın planına karşıt bir tutum sergileyerek bu endişeyi hem Washington hem de Tel Aviv ile paylaştı.

Ulusal Güvenlik Açısından Tehdit

Kahire'deki bir Batılı diplomat, Mısır'ın söz konusu mesaja ciddi bir önem atfettiğini ve Trump'ın planının Mısır'ın ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüldüğünü dile getirdi. Diplomat, Mısır'ın ilettiği mesajın birçok kanal aracılığıyla kendilerine ulaştırıldığını vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirtmişti. Gazze'nin büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savundu. Üstelik, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ileri sürdü.