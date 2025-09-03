Mısır ve Filistin'den İsrail'e Gazze Ateşkesi Baskısı

Abdulati ve Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'e teklifi kabul etmesi için uluslararası baskı çağrısı yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Kahire'de yaptıkları görüşmede Gazze'de önerilen ateşkesin kabul edilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için bölgesel ve uluslararası baskının artırılması konusunda hemfikir oldu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile uyumlu olan ve Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes önerisinin kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Abdulati, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı aç bırakma politikasını ve açlığı silah olarak kullanmasını kınadı. Ayrıca, Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesini kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

Mısırlı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri ve Filistin topraklarının gasbedilmesini de kınayarak, İsraillilerin toprak gasbı ve yıldırma eylemlerini tümüyle reddettiklerini ifade etti.

Taraflar ayrıca, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için uluslararası desteğin sağlanması konusunda Mısır-Filistin işbirliğini ele aldı. Abdulati, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifin Hamas tarafından kabul edildiği, ancak İsrail'den yanıt gelmediği hatırlatıldı. Hamas, öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirmişti.

Görüşme, bölgesel diplomasinin ateşkes ve esir takası çabalarında kritik rol oynadığına işaret ediyor.