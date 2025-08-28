Mısır ve Katar Gıda Güvenliğinde Mutabakat İmzaladı — 7,5 Milyar Dolarlık Yatırım Hazırlığı

Mısır ve Katar Tarım ve Gıda Güvenliğinde Mutabakat İmzaladı

6. Katar-Mısır Ortak Yüksek Komitesi Kahire'de toplandı

6. Katar-Mısır Ortak Yüksek Komitesi toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Toplantıya Katar heyetine Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır heyetine ise Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati başkanlık etti.

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri; özellikle ekonomi, yatırım, diplomasi, sosyal işler, tarım ve gıda güvenliği alanlarında ilişkileri destekleme ve geliştirme yolları gözden geçirildi. Ayrıca Sudan, Yemen, Suriye, Libya, Lübnan, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'deki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Toplantı kapsamında sosyal sigorta ve emeklilik, tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliğini düzenleyen ve iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, komitenin çalışmalarının ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Abdulati, Kahire'de düzenlenmesi planlanan Mısır-Körfez Yatırım Forumu'na Katar'ın geniş katılımının önemine işaret etti ve Mısır-Katar iş konseyinin kurulmasıyla yatırım ortaklıkları için yeni ufuklar açılmasını umduğunu söyledi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantıda Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi, sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması amacıyla iki ülke arasında ortak arabuluculuk çerçevesinde koordinasyonun sürdüğünü aktardı.

Al Sani, Kahire'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile de bir araya geldi. Medbuli yaptığı yazılı açıklamada, Al Sani ile gelecek dönemde 7,5 milyar dolar değerinde bir yatırım paketinin uygulanmasını ele aldıklarını ve bu paketin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Nisan 2025'te Katar'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olduğunu belirtti.

Ortak Basın Toplantısı ve Ortak Görüş

Al Sani ve Abdulati ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı. İkili, ayrıca İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Batı Şeria'da yerleşimleri genişletme politikasını kınadı.