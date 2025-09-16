Mısır ve Libya Genelkurmayları Kahire'de Askeri İşbirliğini Görüştü

Mısır ve Libya genelkurmay başkanları Kahire'de güvenlik ve askeri işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:13
Mısır ve Libya Genelkurmayları Kahire'de Askeri ve Güvenlik Görüşmesi Yaptı

Kahire'deki Savunma Bakanlığı'nda iki taraf işbirliği imkanlarını değerlendirdi

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife ile Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlu ve Genelkurmay Başkanı Halid Hafter arasında askeri ve güvenlik alanlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşme Kahire'deki Savunma Bakanlığında yapıldı ve iki ülke arasında ortak öneme sahip konular ile silahlı kuvvetler arasındaki güvenlik ve askeri işbirliğini güçlendirme olanakları ele alındı.

Görüşmede konuşan Ahmed Halife, ortak zorluk ve tehditlere karşı çabaların birleştirilmesi ile koordinasyonun önemine işaret ederek, ülkesinin Libya topraklarının tamamında istikrar ve güvenliği desteklediğini belirtti.

Halid Hafter ise iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ortak işbirliğini artırma arzusunu dile getirdi.

Not olarak, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, geçen ağustosta oğlu Halid Hafter'i Genelkurmay Başkanlığına atamıştı.

