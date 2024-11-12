Mısır ve Lübnan Liderleri Ateşkes İçin Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Lübnan Başbakanı Mikati, Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan'da ateşkes sağlanması" konusunu ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yapıldığı bildirildi.

Mikati, İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, Mikati, görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ateşkes yapılması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Mikati, Mısır'ın Lübnan'a verdiği destek için teşekkür ederek, Kahire'nin bölgede barış ve istikrar sağlama çabalarına verdiği önemi vurguladı.

Sisi'nin Uyarısı: Bölgesel Savaş Tehlikesi

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ve Mikati arasında Lübnan'da ateşkes sağlanması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması için yapılan bölgesel ve uluslararası çabaların değerlendirildiği ifade edildi. Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini aktardı.

Bölgedeki gerilimlerin durdurulması gerektiğini belirten Sisi, uluslararası topluma bölgesel bir savaşa gidilmesinin önlenmesi için uyarıda bulundu.

Ateşkes Gerekliliği

İİT - Arab Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 11 Kasım 2023 tarihli toplantıda, Filistin halkına yönelik saldırganlıkları ele almak üzere gerçekleştirildi.

İsrail'in Lübnan’daki saldırılarında, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 194’ü çocuk ve 621’i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 14 bin 134 kişi de yaralandı. Bu saldırılar, Hizbullah ile başlayan çatışmaların ardından Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırılarıyla devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.