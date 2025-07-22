MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti TBMM Grubu'nu Ziyaret Etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu'nda kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de katıldı.

Toplantıda, Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" projeleri hakkında bilgi verdiği belirtilirken, Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin görüşmenin içeriğini sorması üzerine Dervişoğlu, "Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

Başka bir gazetecinin, "Bir Kürt, bir Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisine ne diyorsunuz?" sorusuna ise Dervişoğlu, "Söyleyene sorun." yanıtını verdi.

Bu ziyaret, İYİ Parti için önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, MİT'in siyasi partilerle iletişimini güçlendirme çabalarını da gözler önüne serdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.