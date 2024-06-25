MİT'çi ve savcı maskesi altında 11 milyon liralık dolandırıcılık!

Son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı vakaları, Antalya'da yeni bir çeteye karşı başlatılan operasyonla bir kez daha gündeme geldi. Şehir merkezli yapılan operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık 11 milyon lira tutarında vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Yaşlıları hedef aldıkları belirtilen çete üyeleri, büyük miktarlarda para talep ediyorlardı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda sahte kamu görevlisi kimlikleri ve dijital materyaller ele geçirildi. Yetkililer, şüphelilerin kandırdıkları kişilere üst düzey kamu görevlileri adına sbelgeler sunduklarını ve bu yolla milyonlarca lira dolandırdıklarını belirtti.

Operasyonda, kendilerini MİT'çi ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık 11 milyon lira tutarında vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Yaşlıları hedef aldıkları belirtilen çete üyeleri, kurbanlarına sahte belgeler ve tehditlerle yaklaşıp büyük miktarlarda para talep ediyorlardı.

Polis, şüphelilerin cep telefonları, sim kartları ve diğer dijital delilleri ele geçirdi. Şüpheliler, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve 3 kişi tutuklandı.