Bist 100
10.662,57 0%
DOLAR
33,01 0,32%
EURO
35,46 0,26%
ALTIN
2.457,68 0,02%

MİT'çi ve savcı maskesi altında 11 milyon liralık dolandırıcılık!

Antalya'da, kendilerini MİT mensubu, savcı veya polis gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 12:20
MİT'çi ve savcı maskesi altında 11 milyon liralık dolandırıcılık!

Son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı vakaları, Antalya'da yeni bir çeteye karşı başlatılan operasyonla bir kez daha gündeme geldi. Şehir merkezli yapılan operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık 11 milyon lira tutarında vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Yaşlıları hedef aldıkları belirtilen çete üyeleri,  büyük miktarlarda para talep ediyorlardı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda sahte kamu görevlisi kimlikleri ve dijital materyaller ele geçirildi. Yetkililer, şüphelilerin kandırdıkları kişilere üst düzey kamu görevlileri adına sbelgeler sunduklarını ve bu yolla milyonlarca lira dolandırdıklarını belirtti. 

Operasyonda, kendilerini MİT'çi ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yaklaşık 11 milyon lira tutarında vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Yaşlıları hedef aldıkları belirtilen çete üyeleri, kurbanlarına sahte belgeler ve tehditlerle yaklaşıp büyük miktarlarda para talep ediyorlardı.

Polis, şüphelilerin cep telefonları, sim kartları ve diğer dijital delilleri ele geçirdi. Şüpheliler, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve 3 kişi tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

Belgesiyle PTT'ye giden 5.650 TL'lik yardımı kapar! Başvurular bugün açıldı

O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Her gün bir avuç yiyen tüm gün tok kalıyor! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Bankalar size para vermek için yarışıyor! Aylık en az asgari ücret alabilirsiniz

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans! 400 bin TL'sini peşin ödeyen bu otomobili kapacak!

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

28 Haziran'a kadar başvurana zam yok! Bedelli askerliğe o oranda dev zam geliyor

Instagram hesabı olanlar dikkat! Arkadaşlarınız sizden gizli bunu yapabilir!

O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

Belgesiyle PTT'ye giden 5.650 TL'lik yardımı kapar! Başvurular bugün açıldı

Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek