MİT'in Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü

MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de yaptığı operasyonda öldürüldü.

Örgüte 2023'te İran'dan katılan ve Redur Baz kod adını kullanan Seburi'nin MİT tarafından takip edildiği ve Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde kullanılması planlandığı belirtildi. Operasyon, MİT'in örgüt içindeki saha ajanları tarafından gerçekleştirildi.