MİT, PKK/YPG Hedeflerine Yönelik Operasyon Düzenledi

MİT'den Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kahramankazan'da Yaşanan Terör Saldırısı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu operasyona zemin hazırlayan etken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan ilçesindeki tesisine düzenlenen terör saldırısı oldu.

Stratejik Hedefler Vuruldu

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, terör örgütüne ait enerji altyapı binaları, lojistik ve mühimmat depoları gibi kritik noktalar hedef alındı.

MİT'in Kararlılığı

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı uygulanan operasyonlar, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.