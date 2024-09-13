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MİT'ten Önemli Başarı: PKK/KCK'nın Mahmur Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK/KCK'nın önemli isimlerinden Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:59
MİT'ten Önemli Başarı: PKK/KCK'nın Mahmur Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK/KCK'nın Mahmur Sorumlusunu Ortadan Kaldırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'ndaki sözde yöneticisi olan Azad Akıncı'yı etkisiz hale getirdi. Akıncı, operasyon sırasında "Adıl Mardin" kod adıyla tanınıyordu.

Operasyon Detayları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Akıncı'nın konumunu belirlemeyi başardı. Türkiye sınırına yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan Mahmur'da gerçekleştirilen özel operasyon ile Akıncı, başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Geçmişteki Faaliyetleri

Akıncı, Türkiye'de terör örgütü adına faaliyet gösterme ve propaganda yapma suçlarından bir süre hapis yattı. Ardından, Irak'ın kuzeyindeki bazı terör faaliyetlerini yürütmek üzere geri döndü.

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