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MİT'ten Önemli Operasyon: El Kaide Üyesi Afrika'da Yakalandı

MİT, Suriye'deki TSK üslerine saldırı hazırlığında olan El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:47
MİT'ten Önemli Operasyon: El Kaide Üyesi Afrika'da Yakalandı

MİT'in Hedefi: El Kaide Üyesi Ahmet Baykara

Türkiye'nin ulusal istihbarat teşkilatı MİT, önemli bir operasyon gerçekleştirerek, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik terör saldırıları planlayan El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı.

Afrika'daki Başarı

Operasyon sırasında MİT'in detaylı istihbarat çalışmaları sonucunda Baykara’nın saklandığı yer tespit edildi. Uzun süredir takip edilen terörist, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bu başarılı müdahale, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürütülen mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.

MİT, Suriye’deki TSK üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide...

MİT, Suriye’deki TSK üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

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