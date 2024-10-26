MİT'ten PKK/YPG'ye 157 Noktada Operasyon

MİT'ten Terörle Mücadele Operasyonu

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, 23-26 Ekim tarihleri arasında 157 hedefin imha edilmesiyle sonuçlandı.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Sonrası Hızlandı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının hemen ardından harekete geçti. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün gizlendiği alanlara yönelik düzenlenen operasyonlar, aralıksız bir şekilde sürdürüldü.

Operasyonlarda Yerli Savunma Sanayisi Kullanıldı

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri aktif bir şekilde yer aldı. Özellikle TUSAŞ tarafından üretilen ANKA SİHA’larının operasyonda kritik görevler üstlendiği belirtildi. Bu durum, Türkiye'nin savunma gücünü artırma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.