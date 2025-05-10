MİT'ten Siber Casusluğa Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

MİT'ten Büyükoperasyon: 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü operasyonda, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk faaliyetleri yürüten 7 yabancı uyruklu şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan yargılamanın ardından tutuklandı.

Sahte SMS Şikayetleri Üzerine Operasyon Başlatıldı

Güvenlik kaynaklarına göre, MİT, GSM operatörü abonelerinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve çeşitli kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajların incelenmesi sonucunda, olayın sahte baz istasyonu yönteminin kullanıldığı anlaşıldı.

Çin Menşeli Cihazlar ile Dolandırıcılık Girişimi

Yapılan araştırmalarla Çin menşeli cihazların kullanılarak sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Kullanıcıların cep telefonları bu sahte istasyonlara bağlanarak, gerçek GSM operatörleri gibi davranan sahte mesajlar ile ödeme talep edildiği belirlendi.

Geniş Bir Ağ ile Çalıştılar

Operasyon sonucunda, "Patron" kod adlı bir kişiden talimat alan ve üç ayrı grup halinde hareket eden 7 şüpheli deşifre edildi. Bu şüphelilerin, kiraladıkları araçlar ile İstanbul dışındaki İzmir, Bursa ve Yalova gibi şehirlerde de birçok kişiyi hedef aldıkları ortaya çıktı.

Kredi Kartı Bilgileri Hedef Alındı

Şüphelilerin topladıkları iletişim verilerini Çin merkezli sunucuya aktardığı ve bu verileri yabancı bir uygulama ile hedef odaklı oltalama saldırıları için kullandığı belirlendi. Bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak dolandırıldıkları saptandı.

Teknik Cihazları Satan Kişi de Yakalandı

Bu operasyon kapsamında, şebekenin kullandığı teknik cihazların İstanbul'da bir elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu şirket sahibi tarafından sağlandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mart 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve kısa sürede kimliklerini gizleyerek GSM hattı temin etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Söz konusu sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alındı. MİT, şüphelilerin diğer bağlantılarına yönelik çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şebekenin teknik cihazları İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şebekenin teknik cihazları İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi.