Mitomeyoz ile Deri Hücresinden Yumurta Hücresi Üretildi

ABD ve Güney Kore ekipleri, 'Mitomeyoz' ile deri hücresinden yumurta hücresi üretmeyi başardı; kromozom sayısı laboratuvarda yarıya indirildi. Bulgular Nature Communications'ta.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:09
Çalışmanın özeti

ABD ve Güney Kore'den araştırmacılar, kadınlara ait deri hücrelerinden üreme sürecinde kullanılabilecek yumurta hücresi elde etmeye yönelik deneysel bir yöntem geliştirdi. Çalışmaya, farklı etnik kökenlere sahip ebeveyn ve kızlarından oluşan bir aile ile kan DNA'sı ve deri biyopsisi sağlayan, akraba olmayan bir sperm donörü de dahil edildi.

Yöntem: Mitomeyoz ve SCNT

Araştırma, Mitomeyoz adı verilen yeni teknikle, vücut hücrelerinin doğrudan yumurta hücresine dönüştürülmesini sağlayan somatik hücre çekirdek transferi (SCNT) yöntemine dayanıyor. Çalışmada, çoğalma sürecine girmemiş hücre çekirdekleri, çekirdeği çıkarılmış insan yumurtalarının içerisine nakledilerek erken bölünmeye zorlandı.

SCNT yoluyla elde edilen yumurtalar spermle döllendi, ancak ilk aşamada bölünme sürecinde takılı kaldıkları tespit edildi. Araştırmacılar, hücre döngüsünü düzenleyen özel bir kimyasal kullanarak bu engeli aştı ve hücre döngüsünün ilerlemesini sağladı.

Bulgular

Bu işlem sırasında, vücut hücresinden gelen kromozomların bir bölümü atıldı ve geriye kalan kromozomlar yeni hücrenin çekirdeğini oluşturdu. Genetik incelemeler, kromozomların rastgele ayrıldığını ve genetik bilginin karışmadığını gösterdi; buna rağmen döllenmiş hücrede ortalama 23 kromozom kaldığı görüldü. Bu sonuç, bilim insanlarının insan hücresindeki kromozom sayısını laboratuvarda yarıya indirebildiğini ortaya koyuyor.

Döllenen hücreler normal şekilde bölünmeye ve gelişmeye devam etti; ortaya çıkan embriyolar hem vücut hücresinden hem de spermden gelen genetik bilgiyi taşıdı.

Gelecek ve güvenlik uyarısı

Araştırmacılar yöntemin laboratuvarda yapay yumurta veya sperm üretimi için umut verici olduğunu belirtiyor. Ancak bunun henüz ilk adım olduğunu ve insanlarda kullanılmadan önce güvenlik ve etkinliğinin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini vurguluyorlar.

Çalışmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

