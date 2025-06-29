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MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi Giresun'un Bulancak ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 17:56
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gürel, tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 Kasım 2023 tarihinde vefat etti. Cenazesi Giresun'un Bulancak ilçesine getirildi.

Bulancak Merkez Eski Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Gürel'in aile ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda çalışma arkadaşı ve vatandaş katıldı. Törende, Gürel'in hayatı ve çalışmaları anıldı.

Cenaze namazının ardından, Mustafa Gürel'in naaşı Samugüney köyü'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi. Gürel için Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi. Gürel için Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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