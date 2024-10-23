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Modi BRICS Zirvesi'nde Diplomasi Vurgusu Yaptı

Hindistan Başbakanı Modi, BRICS Zirvesi'nde diyaloğun önemine dikkat çekti, savaşın değil barışın gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:50
Modi BRICS Zirvesi'nde Diplomasi Vurgusu Yaptı

Modi'den Diplomasi Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 16. BRICS Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirve, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirildi ve dünya üzerindeki zorlukları ele almak üzere toplandı.

Barış İçin Diyalog çağrısı

Toplantıda dünya genelindeki mevcut krizlere değinen Modi, "Diyalog ve diplomasiyi destekliyoruz, savaşı değil," açıklamasıyla dikkat çekti.

Küresel Kuruluşlara Reform Çağrısı

Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli uluslararası kuruluşlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Terör ve Şiddete Karşı İşbirliği

Başbakan, terörle mücadelede küresel işbirliğine vurgu yaparak çifte standartlar olmaması gerektiğine dikkat çekti. Gıda, enerji, sağlık ve su güvenliği gibi konuların öncelikli meseleler arasında olması gerektiğini ifade etti.

Siber Güvenlik ve Teknolojik Gelişmeler

Modi, teknolojik ilerlemelerin siber güvenlik sorunları, "deepfake" ve yanlış bilgi yayılımı gibi yeni zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, BRICS ülkelerinden bu konularda büyük beklentiler içinde olduklarını açıkladı.

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