Modi: Çatışmaların Çözümünde Diyalog ve Diplomasi Önemli

Modi'den Çatışmalara Çözüm Önerisi

Hindistan'ın lideri Narendra Modi, farklı bölgelerde süregelen çatışmaların Küresel Güney üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Modi, "Sorunların çözümünü savaş alanında bulamazsınız. Diyalog ve diplomasiye öncelik verilmeli," şeklinde vurguladı.

Doğu Asya Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Modi, Hindustan Times kaynaklı haberlere göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında, Dünya genelindeki çatışmaların Küresel Güney'e etkisine dikkat çeken Modi, "Barış ve istikrar mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmeli," dedi ve küresel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Hint-Pasifik Bölgesinde Barış Çağrısı

Modi, "Güney Çin Denizi'nde barış, güvenlik ve istikrar, tüm Hint-Pasifik bölgesinin yararına olacaktır," ifadelerini kullanarak, bölgede denizcilik faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inandığını belirtti. Ayrıca "seyrüsefer özgürlüğü ve hava sahasının sağlanması gerekmektedir," dedi.