Modi: Çin ile İkili İlişkileri Karşılıklı Saygı ile Güçlendireceğiz

Modi, Çin ile ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde stratejik ve uzun vadeli bir yaklaşımla güçlendirme kararlılıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:36
Yomiuri Shimbun öncesi yazılı açıklama: Stratejik iletişim ve ortak çıkar vurgusu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ile ikili ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde, hem stratejik hem de uzun vadeli bir yaklaşımla güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde Yomiuri Shimbun gazetesine verdiği yazılı demeçte iki ülke arasındaki ilişkilere ve işbirliğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Açıklamasında, "Bunu karşılıklı saygı, çıkar ve hassasiyet temelinde yapmaya kararlıyız. Kalkınma alanındaki zorlukları ele almak için stratejik iletişimi de artıracağız." ifadelerine yer verdi.

Modi, istikrarlı Hindistan-Çin ilişkilerinin çok kutuplu bir dünya düzeni için gerekli olduğunu belirterek, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar karşısında iki ülkenin birlikte çalışmasının küresel düzene istikrar kazandıracağına dikkat çekti.

Başbakan, iki ülke arasındaki olumlu seyreden ilişkilerin bölgesel refaha katkı sağlayacağını söyleyerek, "Komşu ve dünyanın en büyük iki ülkesi Hindistan ile Çin arasındaki istikrarlı, öngörülebilir ve dostane ilişkiler, bölgesel ve küresel barış üzerinde olumlu etki yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını açıkladı ve 7 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Zirve marjında Modi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi.

