Modifiye Araç Tutkunları Gaziantep Oğuzeli'de Buluştu

Gaziantep Oğuzeli’nde Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında yüzlerce modifiye araç sahibi bir araya gelerek tasarımlarını sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:27
Oğuzeli Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde gösteri

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında modifiye araçlar görkemli bir gösteriye imza attı.

Etkinlik, Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlendi ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ile otomobil tutkunu bir araya geldi. Katılımcılar, özel tasarım ve modifikasyon yeteneklerini ziyaretçilere sundu.

Araç sahipleri stantlarda ve parkurda araçlarını sergileyerek hem estetik hem teknik detayları paylaşma fırsatı buldu. Organizasyon, ailelerin ve otomobil meraklılarının yoğun ilgisini çekti.

Modifiye araç sahibi Kemal Çoban, AA muhabirine programda güzel bir ortam olduğunu belirterek, kendilerine bu fırsatı veren Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e teşekkür etti.

Alanya'dan gelen Eray Ersan ise Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gösteri için geldim. Burada güzel bir atmosfer var." diye konuştu.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında modifiye araçlar gösteri yaptı. Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkunu bir araya geldi.

