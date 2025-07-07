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Mogadişu'da 172 Öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 172 öğrenci mezun oldu. Törende Türkiye-Somali ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 23:00
Mogadişu'da 172 Öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı

Mogadişu'da Mezuniyet Coşkusu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, 172 öğrencisini mezun etmenin mutluluğunu yaşadı. Mezuniyet törenine, Somali hükümet yetkilileri, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Büyükelçi Aktaş'ın Mesajı

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Aktaş, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin yalnızca dostluk ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Aktaş, "Ankara ile Mogadişu arasındaki ilişkiler, artık kardeşlik ve dostluğun ötesinde, stratejik işbirliğinin de üzerinde bir seviyeye ulaşmış durumda." dedi. Ayrıca, Fakültenin, sadece Somali veya Afrika Boynuzu'nda değil, tüm Afrika kıtasında en değerli fakültelerden biri olduğunu ifade etti.

Somali Milli Eğitim Bakanı'nın Açıklamaları

Somali Milli Eğitim Bakanı Nura Mustaf Mukhtar, Türkiye'nin 2011 yılında Somali'ye insani yardımlarla ulaştığını belirterek, "Bugün o dönemde başlatılan planların başarıya ulaştığı bir noktadayız." şeklinde konuştu. Mukhtar, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrencilerle ayrıca gurur duyduğunu ifade etti.

Mezun Öğrencilerin Düşünceleri

Mezunlardan biri olan Fowsiya Abdikadir, eğitim sürecinin yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci kazandırdığını dile getirdi. Abdikadir, "Bugünlere gelmek için büyük çaba sarf ettik. Üniversitemize ve bize destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Fakültenin Gelişimi

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2016 yılında Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Somali'de eğitim vermeye başladı. Üniversite, Türkiye ve Somali'nin yanı sıra Özbekistan, Sudan ve Suriye gibi ülkelerde de sağlık eğitimi alanında önemli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu...

Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, düzenlenen törenle 172 öğrencisini mezun etti. Törende ürkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş bir konuşma yaptı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu...

Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, düzenlenen törenle 172 öğrencisini mezun etti. Törende ürkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş bir konuşma yaptı.

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