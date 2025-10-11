Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi: Mezunlar Sağlıkta Çözüm Üretiyor

Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, mezunlarıyla sağlık hizmetlerine güç katıyor

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkenin dört bir yanında görev yapan mezunlarıyla sağlık altyapısına ve hizmetlerine katkı veriyor. Fakülte dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu ve fakülte mezunları, AA muhabirine kurumun eğitim anlayışını ve sahadaki etkisini anlattı.

Eğitim geçmişi ve bölümler

Gündoğdu, kurumun faaliyetlerine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 2016'da başladığını, meslek yüksekokulu kapsamında eczacılık hizmetleri ve radyoloji teknisyenliği gibi bölümlerden 196 mezun verdiklerini aktardı. Okulun Eylül 2019'da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştüğünü belirten Gündoğdu, fakültede ebelik, hemşirelik ile acil ve afet yönetimi olmak üzere üç bölümde eğitim verildiğini söyledi.

Öğrencilere ilk yıl verilen Türkçe eğitiminin B2 seviyesine ulaşıldığında dört yıllık ana eğitimlerin başladığını anlatan Gündoğdu, "4 yıllık eğitimde hemşire, ebe ya da acil afet yönetimi uzmanı yetiştiriyoruz. Türkçe eğitim veriyoruz. Şu anda Somali'nin neresine giderseniz gidin her tarafta da sağlık alanında, sağlık kuruluşlarında bizim mezunlarımızdan mutlaka en az bir tane görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Aynı şehirde hem Sağlık Bilimleri Fakültesi hem de Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitimlerin sürdüğünü belirten Gündoğdu, meslek yüksekokulunda 2 yıllık ön lisans ve ardından 4 yıllık lisans eğitimi verildiğini söyledi. Ayrıca fakültenin Sağlık Afet Yönetimi Ajansı (SoDMA) ile işbirlikleri, kurslar ve sempozyumlar düzenlediği kaydedildi.

Mezunların sahadaki rolü

Gündoğdu, mezunların büyük bölümünün Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladığını; acil afet yönetimi mezunlarının ise genellikle SoDMA'da görevlendirildiğini söyledi. Tıp Fakültesi açma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gündoğdu, yakında doktor yetiştireceklerini ifade etti.

Gündoğdu ayrıca, "Sağlık alanında faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi ve yeni bölümler açmayı düşünüyoruz. Somali halkının ihtiyacının olduğu bütün bölümleri burada açıp o konularda eğitim vermeyi ve buraya Somali halkına ve burada yaşayan bütün insanlığa hizmet etmeyi kendimize görev bildik. O yüzden Türkiye'den kalktık, 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Somali'ye geldik, hizmetimiz hep devam edecektir inşallah." diye konuştu.

Mezunların tanıklıkları

Radyoloji teknisyeni olarak Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Abdurrahman Abdullahi Muhammed, 2016'da mühendislik eğitimine başladığını, babasının tavsiyesiyle Türkçe öğrenip Radyoloji Bölümü'nden 2019'da mezun olduğunu anlattı. Muhammed, "Benim burada gördüğüm eğitim, Somali için çok faydalı görülen bir eğitimdir. Radyoloji Bölümü'nden ilk mezunlar bizdik. Daha önce (bu bölüm) Somali'de yoktu. Hala da radyoloji eğitimi verilen üniversite yok." dedi.

Fakülte mezunlarından anestezi teknisyeni Ayşe Abdüraşid, hastanenin ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne katkısını vurgulayarak, "Somalililer, (hastaneye) çok geliyorlar. Anestezi teknisyeni olarak ameliyatlara giriyorum ve farklı vakaları görüyorum. Çok memnun oluyorlar." diye konuştu.

Mezun Ahmed Abdülkadir Abdullahi acil vakalardan birini anlatırken duygusal anlar yaşadığını aktardı: "2 sene önce bir patlama oldu. Bir teyzeyi getirmişler acile. Ben gittim ve dedim ki 'Annem bir şey mi hissediyor musun?' 'Ya bana annem mi dedin? Daha önce bir çocuğum olmadı.' dedi. 'Allah eksik etmesin' gibi dua etti bana."

Kültürel köprü: Ney dersleriyle Türk müziği

Fakültede bazı öğrenciler, ney çalarak hem müzik becerilerini geliştiriyor hem de Türk musikisini öğreniyor. Türkçe öğretmeni ve ney dersi veren Şakir Musalli, öğrencilerin neyi çok sevdiğini ve Türkçe eğitiminin yanında ney de öğrenmeye başladıklarını belirterek, 12 kişilik grupla mezuniyet programında konser verdiklerini söyledi. Musalli, "İleriye yönelik özellikle burada ney öğreten insanlar yetiştirmek istiyoruz. Çok hoşlarına gidiyor, başka alemlere gidiyorlar. Dalıyorlar ve öğrenmek istiyorlar." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan mezun Hasan Ali Nur, altı aydır ney çalmayı öğrendiğini, başlangıçta çevrenin şaşırdığını aktararak, "Bize tuhaf geldi ilk zamanlarda. Somali'de hiç görülmeyen bir şey. (İnsanlar) Bizi gördüklerinde 'Sen burada yılan mı çağırıyorsun?' diyorlar." şeklinde konuştu. Öğrenci Rubi Ali ise "Şakir Hoca'yı ney üflerken gördüm, çok sevdim. Başlarda tuhaftı. İnsanlar da nerede öğrendiğimizi soruyor." dedi.

Sonuç olarak, Mogadişu'daki fakülte, çok yönlü eğitim programları ve sahadaki mezunlarıyla Somali'nin sağlık sistemine somut katkılar sunuyor; yeni bölümlerin ve Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla etkinin daha da artması hedefleniyor.

