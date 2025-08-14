DOLAR
Moğolistan'da Geleceğin Mühendisleri: TİKA'nın Cezeri Lab'i Faaliyete Geçti

TİKA, Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde kurduğu Cezeri Lab'i faaliyete geçirerek 22 kişiye iki haftalık eğitimle 3D tasarım, robotik ve mekatronik desteği sundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:02
Moğolistan'da Geleceğin Mühendisleri: TİKA'nın Cezeri Lab'i Faaliyete Geçti

Moğolistan'da TİKA destekli Cezeri Lab hizmete girdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Lab'in faaliyete geçtiğini duyurdu. Bilgilendirme, TİKA Başkanı Abdullah Eren tarafından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Eğitim programı ve hedef kitle

TİKA tarafından görevlendirilen Türk uzmanların yürüttüğü programda, 15 akademisyen ve 7 öğrenciden oluşan 22 kişilik gruba yönelik iki haftalık yoğun bir eğitim gerçekleştirildi. Katılımcılar, 3D tasarım ve baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler alanlarında hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalar yaptı.

Donanım ve laboratuvar altyapısı

Cezeri Lab, Türkiye'den temin edilen 3D yazıcı-tarayıcı, lazer kesim tezgahı, CNC Router, torna makinesi, bilgisayarlar, robotik eğitim setleri ile diğer mekanik ve elektronik ekipmanlarla donatıldı. Laboratuvar, öğrenciler ve akademisyenler için modern bir inovasyon merkezi olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

TİKA'nın Cezeri Lab ağı

TİKA, bugüne kadar farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği 17 Cezeri Lab projesiyle gençlere teknolojiye erişim ve tasarım imkanı sunarak üretim ve girişimciliğe katkı sağlıyor.

