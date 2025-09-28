Moldova Parlamento Seçiminde Sandıklar Kapandı — Katılım %51,95

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Moldova'da yapılan milletvekili seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar süren oy verme işleminin ardından sandıklar kapatıldı ve sayım başladı.

Oylama detayları

Ülkede toplam 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu kaydedildi. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre seçime katılım oranı yüzde 51,95 oldu. Buna göre seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli sayılıyor.

Oylama, 36 bölge ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde gerçekleşti. Toplam 2 bin 274 sandıkta oy kullanıldı; bunların arasında 301 yurt dışı sandığı, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde 12 sandık ve Gagauz Özerk Yeri'nde 68 sandık yer aldı. Ayrıca ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapıldı.

Yarışanlar ve seçim barajı

Parlamento seçiminde 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştı. Seçim barajları şu şekilde belirlendi: siyasi partiler için %5, parti koalisyonları için %7, bağımsız adaylar için %2. Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak; Mahkemenin bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.

Seçimde kaydedilen olaylar

Moldova İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinde 200'den fazla ihlalin kayıtlara geçtiğini açıkladı. Gözlemci kuruluşlar ise seçimde 600'ü aşkın ihlalin tespit edildiğini bildirdi. Bazı seçim merkezleri bomba ihbarı nedeniyle bir süre kapatıldı veya çalışmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Rıbniţa ile Rezina kentlerini birbirine bağlayan köprüyle ilgili bomba ihbarı nedeniyle trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Öte yandan, Transdinyester bölgesinin sözde yönetimi, Moldova yönetiminin vatandaşların oylama sürecine katılmasını engellediğini ileri sürdü.

Oy sayımı devam ediyor; resmi ve kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesinin onayının ardından açıklanacak.