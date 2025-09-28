Moldova Parlamento Seçiminde Sandıklar Kapandı — Katılım %51,95

Moldova'da parlamento seçiminde sandıklar kapandı, katılım yüzde 51,95 oldu. Oy sayımı sürüyor; ihlaller ve bomba ihbarları rapor edildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:29
Moldova Parlamento Seçiminde Sandıklar Kapandı — Katılım %51,95

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Moldova'da yapılan milletvekili seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar süren oy verme işleminin ardından sandıklar kapatıldı ve sayım başladı.

Oylama detayları

Ülkede toplam 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu kaydedildi. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre seçime katılım oranı yüzde 51,95 oldu. Buna göre seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli sayılıyor.

Oylama, 36 bölge ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde gerçekleşti. Toplam 2 bin 274 sandıkta oy kullanıldı; bunların arasında 301 yurt dışı sandığı, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde 12 sandık ve Gagauz Özerk Yeri'nde 68 sandık yer aldı. Ayrıca ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapıldı.

Yarışanlar ve seçim barajı

Parlamento seçiminde 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştı. Seçim barajları şu şekilde belirlendi: siyasi partiler için %5, parti koalisyonları için %7, bağımsız adaylar için %2. Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak; Mahkemenin bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.

Seçimde kaydedilen olaylar

Moldova İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinde 200'den fazla ihlalin kayıtlara geçtiğini açıkladı. Gözlemci kuruluşlar ise seçimde 600'ü aşkın ihlalin tespit edildiğini bildirdi. Bazı seçim merkezleri bomba ihbarı nedeniyle bir süre kapatıldı veya çalışmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Rıbniţa ile Rezina kentlerini birbirine bağlayan köprüyle ilgili bomba ihbarı nedeniyle trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Öte yandan, Transdinyester bölgesinin sözde yönetimi, Moldova yönetiminin vatandaşların oylama sürecine katılmasını engellediğini ileri sürdü.

Oy sayımı devam ediyor; resmi ve kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesinin onayının ardından açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Zara'da traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında
3
Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mehmet Şimşek: 'Terörsüz Türkiye ile kardeşlik hakim olacak' — Batman'da projeler hızlanıyor
5
Siirt'te 11 Yaşındaki Züleyha Zeren Havuza Girince Boğuldu
6
Trump'ın Gazze Barış Planı: Filistin Devleti'ne Giden Yol mu?
7
Ağrı 1970 Spor'dan Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Pankartlı Destek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı