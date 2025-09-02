Moriyama istifa sinyali: LDP Genel Sekreteri seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlendi

Japonya iktidar partisi Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi, Temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde partinin çoğunluğu kaybetmesinin sorumluluğunu üstlenerek istifaya hazır olduğunu duyurdu.

Moriyama'nın açıklamaları

Devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre Moriyama, Tokyo'da LDP'nin düzenlediği ve seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, partinin seçimde "hedeflenen sonuçlara ulaşamadığını" belirtti. Moriyama konuşmasında, "Genel Sekreter olarak seçimden sorumlu kişiyim." ifadesini kullandı.

Seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmek için Genel Sekreterlik görevinden ayrılmak istediğini söyleyen Moriyama, "Geleceğimle ilgili kararı, beni atama yetkisine sahip olan Başbakan İşiba'ya bırakıyorum" dedi. Başbakan'a istifasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Moriyama, parti tüzüğüne uygun bir halef belirlenene kadar Genel Sekreter olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Seçim sonuçları ve olası yankıları

Moriyama, sözlerinin devamında partinin itibarını yeniden tesis etmenin önemine dikkat çekti: "Her şey, LDP'nin ulusal bir parti olarak herkesin güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlı. En önemli şey bu. LDP milletvekili olarak, partiye güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."

Japon basınında yer alan yorumlarda, seçim yenilgisi sonrası oluşan tabloyun LDP içinde bir istifa zincirine yol açabileceği belirtiliyor.

Danışman Meclisi seçimlerinin detayları

Seçmenler, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti. Bu seçimde iktidar ve muhalefetin mevcut sahip olduğu toplam 123 sandalye aynı kalırken, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlendi.

Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalyeyi elde edemeyerek üst mecliste çoğunluğu kaybetti. Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etti ve çoğunluk için gereken 125 sandalyeye ulaşamadı. Böylece 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren koalisyon, bu yıl da üst mecliste benzer bir sonuçla karşılaşmış oldu.