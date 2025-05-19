Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Moskova'da 19 Mayıs Coşkusu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Bu anlamlı etkinlikte, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Törenin Detayları

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a yaptığı yolculuğun önemine dikkat çekti. Ersoy, "Yokluk içindeki bir ülkenin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını teşkil ediyordu. Anadolu insanı yoksulluk içindeydi, bazı birlikler hariç düzenli askeri birlikler yok, silah yoktu. İşte böyle bir dönemde Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yandı." şeklinde ifade etti.

Ersoy, bu yolculuğun diğer ülkelere ilham kaynağı olduğunu belirterek, Norveç diline "Atatürk gibi düşünmek" deyiminin girdiğini de vurguladı. Ayrıca, Atatürk'ün 19 Mayıs tarihini bayram ilan ederek gençlere armağan etmesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Öğrenci Katılımı

Etkinlikte, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi öğrencisi Meriç Turgut da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Ödüller ve Sertifikalar

Törenin sonunda, büyükelçiliğin çeşitli etkinliklerinde görev alan gençlere, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç tarafından sertifika ve hediyeler verildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Büyükelçilikteki törene, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy konuşma yaptı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Büyükelçilikteki törene, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy konuşma yaptı.