DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,64 -0,05%
ALTIN
4.029,23 0,16%
BITCOIN
4.099.511,42 -0,24%

Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği törenle kutladı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:42
Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Moskova'da 19 Mayıs Coşkusu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Bu anlamlı etkinlikte, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Törenin Detayları

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a yaptığı yolculuğun önemine dikkat çekti. Ersoy, "Yokluk içindeki bir ülkenin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını teşkil ediyordu. Anadolu insanı yoksulluk içindeydi, bazı birlikler hariç düzenli askeri birlikler yok, silah yoktu. İşte böyle bir dönemde Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yandı." şeklinde ifade etti.

Ersoy, bu yolculuğun diğer ülkelere ilham kaynağı olduğunu belirterek, Norveç diline "Atatürk gibi düşünmek" deyiminin girdiğini de vurguladı. Ayrıca, Atatürk'ün 19 Mayıs tarihini bayram ilan ederek gençlere armağan etmesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Öğrenci Katılımı

Etkinlikte, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi öğrencisi Meriç Turgut da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Ödüller ve Sertifikalar

Törenin sonunda, büyükelçiliğin çeşitli etkinliklerinde görev alan gençlere, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç tarafından sertifika ve hediyeler verildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Büyükelçilikteki törene, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy konuşma yaptı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Büyükelçilikteki törene, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Günhan Emre Ersoy konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler